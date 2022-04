Animali Fantastici, come ha fatto Grindelwald ad ottenere la Bacchetta di Sambuco?

Il Gellert Grindelwald che incontriamo nella saga di Animali Fantastici è già un mago maturo e all'apice della sua straordinaria potenza: il personaggio interpretato da Johnny Depp prima e Mads Mikkelsen poi, oltre ad essere un mago straordinariamente capace, è infatti già entrato in possesso di un oggetto che conosciamo piuttosto bene.

Stiamo parlando della leggendaria Bacchetta di Sambuco, già motore di importantissimi passaggi di Harry Potter e i Doni della Morte: si tratta, come i fan ben sanno, di una bacchetta straordinariamente potente e realizzata dalla Morte stessa, entrata in possesso di Albus Silente dopo la sconfitta inferta proprio a Grindelwald nel corso del loro ultimo, decisivo duello.

Ma facciamo un passo indietro: in che modo il nostro mago oscuro è entrato in possesso della famosa bacchetta? Esattamente come fu per tutti gli altri possessori del manufatto: rubandola disarmandone il proprietario. Prima di Grindelwald, infatti, la bacchetta apparteneva al celebre fabbricante di bacchette Gregorovich: si tratta del mago oscuro che, ormai decrepito, verrà poi interrogato da Voldemort ne I Doni della Morte, rivelandogli di non possedere più la bacchetta.

Anni prima, infatti, un giovane Grindelwald aveva fatto irruzione nel laboratorio di Gregorivich (che, nel frattempo, era stato tanto ingenuo e presuntuoso da mettere in giro voci circa un'incredibile bacchetta in suo possesso): il mago che di lì a qualche anno avrebbe messo in ginocchio il mondo intero stordì il proprietario bacchetta, sottraendogliela e fuggendo con il maltolto.

Una storia che i fan più preparati conoscevano già, ma di cui sicuramente si farà cenno anche nei prossimi film della saga: a tal proposito, qui trovate la nostra recensione di Animali Fantastici: I Segreti di Silente.