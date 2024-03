Animali Fantastici, che collegamento c'è tra il film ed Harry Potter?

J.K. Rowling è riuscita non solo a creare storie avvincenti che hanno appassionato spettatori di ogni nazionalità e fascia d’età, ma ha plasmato anche un vero e proprio universo fantasy che offre spunti narrativi traducibili su ogni piattaforma. Ma cosa hanno davvero in comune Harry Potter e Animali Fantastici?

Animali Fantastici e dove trovarli rappresenta un prequel di Harry Potter - anche se non in senso stretto - e vede come protagonista il "magizoologo" Newt Scamander, interpretato dal premio Oscar Eddie Redmayne: la pellicola, infatti, è ambientata 65 anni prima che Harry iniziasse a frequentare Hogwarts. È stata la scrittrice stessa a chiarire questo aspetto: “Animali Fantastici non è né un prequel né un sequel della serie di Harry Potter, ma è un’estensione del mondo dei maghi ad esso collegato. La storia di Newt comincia a New York City, circa 70 anni prima che le vicende di Harry Potter abbiano inizio”.

Nonostante non siano direttamente collegati, le connessioni tra Animali Fantastici e Harry Potter sono molteplici. Pensiamo ad esempio al libro di testo che Harry e gli altri alunni utilizzano nel primo film della saga, intitolato "Fantastic Beasts and Where to Find Them": si tratta di uno dei volumi più studiati a Hogwarts, ed è stato scritto proprio da Newt Scamander!



Inoltre, la saga di Animali Fantastici ha dato l’opportunità ai fan di scoprire qualcosa in più su alcuni personaggi dell’universo potteriano, come Albus Silente e Gellert Grindelwald. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Animali Fantastici e dove trovarli. Intanto, per gli appassionati della serie del maghetto arrivano ottime notizie: sono iniziati i lavori sulla serie tv targata HBO. Ecco tutto quello che sappiamo su Harry Potter - Serie Tv.

