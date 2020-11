Animali Fantastici: Colin Farrell non sostituirà Johnny Depp e per una buona ragione

Alla notizia del licenziamento di Johnny Depp dal ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3, molti fan hanno chiesto a gran voce alla Warner di far tornare Colin Farrell nel ruolo dopo averlo interpretato sotto mentite spoglie nel primo film della saga: Animali Fantastici e Dove Trovarli. Tuttavia, sarà molto difficile per l'attore liberarsi...

Ricordiamo che Colin Farrell nel primo film del franchise interpretava il funzionario del ministero della magia statunitense Percival Graves, salvo poi scoprire alla fine del film che in realtà si trattava di Gellert Grindelwald, il grande mago oscuro che assumeva le fattezze di Graves grazie alla pozione Polisucco. A quel punto, in un breve cameo, Grindelwald rivelava la sua vera forma nella persona di Johnny Depp.

Ora che Depp è stato licenziato dalla Warner sono in molti a chiedere a gran voce il ritorno di Colin Farrell nella parte così da non confondere troppo le idee agli spettatori che si ritroveranno orfani di Depp una volta giunto in sala Animali Fantastici 3. Tuttavia, come riporta Variety, è molto difficile che Farrell sostituisca Depp, in quanto l'attore è attualmente molto impegnato nelle riprese di The Batman, nel quale interpreta la figura criminale di Oswald Cobblepot alias Pinguino.

"Il candidato più ovvio a rimpiazzare Depp, Colin Farrell - che ha interpretato Grindelwald sotto mentite spoglie nel primo Animali Fantastici - con tutta probabilità non sarà disponibile, visti i suoi impegni sul set di The Batman nell'interpretare il Pinguino, attualmente in fase di produzione a Londra".

Nei giorni scorsi abbiamo cercato di stilare una lista di possibili candidati alla sostituzione di Depp nel franchise di Animali Fantastici per la parte di Grindelwald. I fan, intanto, hanno prontamente lanciato una petizione per reintegrare Johnny Depp in Animali Fantastici.