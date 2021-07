Animali Fantastici, chi è più forte tra Voldemort e Grindelwald? L'analisi dei villain

Se la saga di Harry Potter ha visto come grande nemesi del Maghetto con la Cicatrice il perfido Lord Voldemort, la serie cinematografica spin-off e prequel dedicata ad Animali Fantastici sta invece esplorando i poteri e il carisma di Gellert Grindelwald, temibile Mago Oscuro che anticipò in malvagità il suo oscuro successore.

Il piano di Lord Voldemort è sempre stato quello di dare inizio a una guerra tra maghi e umani per debellare dalla società incantata i babbani o mezzosangue e conquistare sostanzialmente il mondo, che a suo avviso spettava di diritto alla razza più forte. Grindelwald aveva più o meno lo stesso interesse, sempre ossessionato dai Puro Sangue magici e infatti ispirato in qualche modo alla figura di Adolf Hitler, tant'è che la sua provenienza è dall'Est Europa.



Analizzando i due personaggi, il più forte in termini di risoluzione e carisma è forse Grindelwald, in quanto ad esempio rispetto a Voldemort non ha mai in alcun modo temuto la morte, mentre per Tom Riddle era una paura costante che lo portò infatti alla creazione degli Horcrux, una delle magie più oscure mai create. In aggiunta, essendo stato amico (e forse più di un amico) di Silente, tanto da stringerci il patto di non aggressione, Grindelwald non temeva quello che è sempre stato considerato il mago più potente di tutti i tempi.



Grindelwald è stato persino in grado di resistere alla lettura mentale di Voldemort, considerato invece il Legilimens più dotato e feroce di sempre. Il fatto che sia stato infine Voldemort a porre fine alla vita di Grindelwald non deve ingannare nessuno, perché quest'ultimo era ormai anziano e debilitato dalla prigionia e non più all'apice della sua forza, mentre Voldemort sì.



Vi ricordiamo che sarà Mads Mikkelsen a interpretare Grindelwald nei restanti tre capitoli della pentalogia di Animali Fantastici, chiamato a sostituire Johnny Depp dopo la cacciata dell'attore da parte di Warner Bros.