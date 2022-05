Animali Fantastici, Amber Heard: 'Johnny mi accusò di tradirlo con Eddie Redmayne'

Da una manciata di giorni il processo per diffamazione portato avanti da Johnny Depp è entrato in una nuova fase, lasciando ad Amber Heard lo spazio per le sue deposizioni. Ora lei ha fatto i nomi di un'infinità di star con cui l'ex marito - sostiene lei - l'accusava di tradirlo. Fra cui anche il collega di Animali Fantastici.

Continua in una direzione molto chiara la linea di difesa di Amber Heard nel processo che le è stato mosso dall’ex marito Johhny Depp per violenza domestica, adulterio e soprattutto per le diffamazioni contestuali all’articolo per il Washington Post nel quale accusava – senza fare nomi ma rendendo, di fatto, il coinvolgimento di Depp evidente – di aver posto fine a una sua relazione dopo esser stata vittima di violenze. Se questo nuovo processo, dopo che quello al The Sun si era risolto in un fallimento, desse ragione a Depp, la Heard dovrebbe pagare 50 milioni di dollari di danni.



Attualmente il dibattimento ha lasciato la parola alla Heard, che sta rincarando la dose dal punto di vista delle violenze subite – spuntano ora ripetuti quanto presunti episodi di violenze fisiche o sessuali, al limite della sodomia – e sta contemporaneamente smantellando il lato del processo riguardante il suddetto adulterio. Heard accusa Depp di esser stato paranoico durante tutto il corso della loro relazione e di averla, spesso, picchiata proprio in virtù di quelle paranoie. Molte di queste, a detta di Heard, si sarebbero concentrate sul set di The Danish Girl, cui l’attrice aveva partecipato.



Queste le sue parole: “Ho avuto la sensazione che pensasse che stessi andando a letto con Tom Hopper, il regista di The Danish Girl, e poi è stato il turno dell'attore con cui stavo girando. Quindi abbiamo discusso. E lui mi accusava di andare a letto con Eddie Redmayne. Pensava anche che stessi lavorando con Billy Bob Thornton e stessi facendo la stessa cosa con lui, ma invece ci avevo lavorato un anno prima. Era molto arrabbiato per Thornton". Per quanto riguarda The Danish Girl, la collaborazione fra Heard e Redmayne risale a un anno prima che l’attore si incontrasse con Depp sul set del secondo capitolo di Animali Fantastici, dove i due interpretavano rispettivamente Newt Scamander e Grindelwald.



Nel frattempo, il terzo capitolo del prequel di Harry Potter è uscito con Mads Mikkelsen in sostituzione di Johnny Depp (licenziato dalla produzione), mettendo altresì in scena delle possibili, folli parentele fra Silente e Voldemort in Animali Fantastici. Una teoria molto intrigante che, però, potrebbe non vedere mai la luce come anche Animali Fantastici 4.