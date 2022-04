Animali Fantastici, Alison Sudol difende Queenie: 'Vuole solo stare con chi ama'

Fra le tante critiche rivolte ad Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald c'era quella relativa alla svolta di Queenie, improvvisamente disposta ad incantare Jacob pur di non separarsi da lui e addirittura ad unirsi al seguito del personaggio (allora) di Johnny Depp nella sua crociata contro il mondo babbano.

Svolta che, mentre arrivano le prime reazioni positive ad Animali Fantastici 3, viene difesa a spada tratta dalla diretta interessata: "Se guardate bene nel corso del film, e poi ci riflettete alla fine, lei passa da una circostanza sfortunata all'altra a causa dei pregiudizi e del modo in cui funzionano le cose nel Wizarding World" sono state le parole di Alison Sudol.

L'attrice ha poi proseguito: "Davvero, tutto ciò che lei vuole è stare con la persona che ama, e la chiusura mentale del mondo in cui vive la mette in una posizione di vulnerabilità in cui qualcuno capace di manipolare le persone può dirle ciò che lei vorrebbe sentirsi dire. Questa è una cosa che avrà delle conseguenze. [All'inizio del film] La troveremo in un mondo davvero diverso da quello in cui ha vissuto finora".

E voi, cosa ne pensate? Credete che il cambiamento repentino di Queenie possa essere giustificato in questo modo? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quanto durerà Animali Fantastici: I Segreti di Silente.