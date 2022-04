Animali Fantastici 4 non ha avuto il via libera: il futuro della saga è in bilico?

Animali Fantastici I segreti di Silente arriva oggi nei nostri cinema, ma i fan già si chiedono quale sarà il futuro del franchise prequel spin-off della saga di Harry Potter creata da JK Rowling nei prossimi anni.

Ebbene, secondo un rapporto di Variety, contrariamente alla fitta programmazione che accompagnò la produzione degli originali film di Harry Potter, Warner Bros. non avrebbe ancora dato il via libera ad Animali Fantastici 4, progetto per il quale - sempre secondo le informazioni diffuse dal magazine - non esisterebbe neanche una sceneggiatura, per adesso.

Animali Fantastici 4 dovrebbe essere il penultimo episodio della saga, che si concluderà col suo sequel Animali Fantastici 5, eppure la Warner sembrerebbe non avere un piano a lungo termine per il franchise dato che nessuno dei due film, secondo Variety, sarebbe attualmente certo di diventare realtà. Stando al report, lo studio starebbe aspettando di avere sotto agli occhi i risultati al botteghino del terzo capitolo, dopo che già il secondo episodio - I crimini di Grindelwald - si era reso protagonista di una performance al di sotto delle aspettative. Tuttavia i primi aggiornamenti dal box office non sono molto positivi, dato che I segreti di Silente, costato 200 milioni di dollari, ha avuto un'apertura inferiore rispetto al secondo capitolo con Johnny Depp. Il sospetto, secondo Variety, è che Warner Bros. stia monitorando la situazione e riflettendo sulla possibilità di staccare la spina per evitare future perdite.

Staremo a vedere cosa succederà. Nel frattempo continuate a seguirci e scoprite 5 curiosità su Animali Fantastici I segreti di Silente, tra le quali il compenso da favola ricevuto da Johnny Depp ... per aver girato una sola scena.