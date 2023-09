Animali Fantastici 4 non si farà? La storia del prequel di Harry Potter rimarrà incompiuta

Dopo aver confermato che la saga di Harry Potter è in pausa, aspettando il remake tv targato HBO e magari un nono film basato su La maledizione dell'erede, il regista David Yates ha parlato del futuro del franchise di Animali Fantastici.

Dopo il fallimento al box office del terzo episodio Animali Fantastici e I segreti di Silente, però, le notizie non sono buone per i fan interessati ad un quarto capitolo, anzi, probabilmente sono addirittura pessime: chi stava aspettando un quarto capitolo, sappiate che in una recente intervista promozionale il regista David Yates ha confermato che Animali Fantastici 4 non si farà e che la saga prequel di Harry Potter rimarrà incompiuta. Nel dire addio alla saga, il regista ha aggiunto:

"Come saprete il mio lavoro sulla saga di Harry Potter è iniziato tanti anni fa, nel 2005. È stato un viaggio fantastico e abbiamo fatto l'ultimo film, 'I segreti di Silente', durante la pandemia, prima del vaccino. Quindi inutile dire che abbiamo girato quel film in condizioni difficili, ed è stata dura mettere tutto insieme. Provo un affetto enorme per il gruppo adorabile di persone con cui ho lavorato, e li amo tutti dal primo all'ultimo. Ma non ci sono state conversazioni su un nuovo film".

Secondo Warner Bros Discovery, il franchise di Harry Potter è stato utilizzato male negli ultimi anni e la nuova dirigenza ha intenzione di sfruttare al meglio l'IP nata dai romanzi di JK Rowling: se lo farà anche al cinema, oltre che in tv con la serie remake di Harry Potter targata HBO attualmente in lavorazione, resta da vedere.