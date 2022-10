Animali Fantastici 4 si farà? Finalmente parla Eddie Redmayne

Animali Fantastici 3 è stato un vero e proprio flop e sebbene nei piani iniziali di Warner Bros. ci fosse l'intenzione di creare per il personaggio di Newt Scamander una saga composta da 5 film, almeno per il momento, Eddie Redmayne sembra non avere informazioni in merito ad eventuali rinnovi.

L'attore in una lunga intervista con Indie Wire ha infatti ammesso di essere molto legato a questo personaggio ma, visti i risultati poco convincenti ottenuti dall'ultimo capitolo, bisognerebbe rivolgersi a chi sta ben più in alto di lui per conoscere informazioni sul reale futuro di Animali Fantastici.

Alla domanda diretta dell'intervistatore in merito all'annuncio del quarto film, Eddie Redmayne ha detto: "Non lo so. È una domanda che andrebbe fatta a J.K. Rowling, a David Yates e alla Warner, ma non lo so, ho paura che... non posso dire altro. Adoro interpretare Newt, è un uomo così dolce".

Insomma, visti anche i dubbi del protagonista della saga, l'annuncio di Animali Fantastici 4 sembra essere tutt'altro che dietro l'angolo. D'altronde, lo stesso pubblico sembra essere poco convinto su questi film che, sebbene si rifacciano complessivamente al lavoro di J.K. Rowling, hanno di fatto stravolto un po' troppo l'universo in cui gravita il celebre maghetto Harry Potter.

