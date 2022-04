Animali Fantastici 4 si farà oppure no? Ecco tutto ciò che sappiamo sul futuro della saga

Fin dal momento del suo inizio, sapevamo che la saga di Animali Fantastici sarebbe stata costituita da cinque film e al terzo, Animali Fantastici - I Segreti di Silente, la Warner però stenta ancora a dare il via libera ufficiale alla pre-produzione del quarto capitolo, viste le performance non esaltanti della saga rispetto a quella potteriana.

I primi dati al box-office di Animali Fantastici 3 non sono del tutto confortanti, anche se c'è da dire che la pellicola non è ancora uscita in tutti i mercati internazionali; dopo l'esordio in alcuni di questi lo scorso 8 aprile, il film di David Yates è arrivato ieri nelle sale italiane e uscirà in quelle statunitensi nel corso del weekend.

Tuttavia, anche se gli incassi dovrebbero essere sufficienti ad andare avanti e giustificare la conclusione della saga dal punto di vista economico, il problema principale è il fatto che per l'eventuale Animali Fantastici 4 non esisterebbe ancora una sceneggiatura. In merito a questo, I Segreti di Silente ha visto il ritorno di Steve Kloves, storico sceneggiatore della saga di Harry Potter, per aiutare J.K. Rowling nella stesura dello script, dopo l'accoglienza pessima ricevuta con il secondo capitolo.

Ovviamente, nel corso della sua produzione Animali Fantastici 3 è incappato in una serie di imprevisti e sventure: su tutte il licenziamento di Johnny Depp a pochi giorni dall'inizio delle riprese e la sua sostituzione in corsa con Mads Mikkelsen; grazie al suo contratto di ferro, Johnny Depp è stato pagato una fortuna, pur avendo girato una sola scena in fase di riprese, un aspetto che è andato ad appesantire il budget già di per sé consistente.

