Animali Fantastici 3, Warner Bros. sulla frase rimossa in Cina: 'Spirito del film intatto'

Animali Fantastici: I Segreti di Silente continua a far discutere per motivi che esulano dall'effettiva qualità del film con Eddie Redmayne: dopo la sostituzione di Johnny Depp e i recenti guai giudiziari di Ezra Miller, infatti, il nuovo capitolo della saga si trova ad affrontare le conseguenze di una discutibile scelta della produzione.

È di poche ore fa, infatti, la notizia secondo cui in Cina sarebbero state rimosse delle frasi di Albus Silente in cui il personaggio di Jude Law conferma, per la prima volta in maniera inequivocabile ed esplicita, la sua passata relazione con Gellert Grindelwald.

Una decisione destinata a far discutere, e che ha immediatamente costretto i vertici di Warner Bros. a rilasciare alcune dichiarazioni per calmare le acque: "Come studio ci impegniamo sempre a salvaguardare l'integrità di ogni film che distribuiamo, e ciò riguarda anche quelle circostanze in cui si è costretti ad operare dei tagli per andare incontro alle sensibilità di mercati diversi" si legge nel comunicato.

"Il nostro desiderio è quello di diffondere queste opere nel modo in cui sono state concepite dai loro creatori, ma spesso abbiamo dovuto accettare delle piccole modifiche per i mercati locali. Nel caso di Animali Fantastici: I Segreti di Silente si tratta di un taglio di sei secondi, che Warner Bros. ha accettato e che lascia intatto lo spirito del film" prosegue poi la dichiarazione.

Compromessi inevitabili, dunque, per distribuire il film anche in mercati diversi da quello occidentale: pensate che la giustificazione di Warner Bros. sia condivisibile? Diteci la vostra nei commenti! Per il futuro, intanto, si parla di una produzione ancora incerta sui prossimi film di Animali Fantastici.