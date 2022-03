Animali Fantastici 3: nel trailer non compare QUEL personaggio ma nel film ci sarà!

Nella giornata di lunedì è stato diffuso il nuovo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente che ha mostrato tutte le new entry del cast del franchise, soprattutto il nuovo Grindelwald di Mads Mikkelsen, ma ha escluso uno dei personaggi storici della saga: stiamo parlando della Tina Goldstein interpretata da Katherine Waterston.

Tuttavia, nonostante la sua assenza nel trailer ufficiale, il nome di Katherine Waterston compare nella lista del cast ufficiale della pellicola di David Yates da poco diffusa da The Digital Spy. Come vi avevamo già anticipato, la Waterston ha partecipato alle riprese del film ma molto probabilmente il suo ruolo è stato ridotto sensibilmente a causa dei ritardi avuti dalla produzione e degli impegni già presi in precedenza dall'attrice.

Qui in ogni caso il cast al completo di Animali Fantastici: I Segreti di Silente: Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner e Jessica Williams. Il cast di supporto è composto invece da Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci, Valerie Pachner e Katherine Waterston.

Ricordiamo che nel secondo capitolo, a Tina viene restituito lo status di Auror e si unisce a Newt Scamander nella sua missione a Parigi. Qui deve affrontare il ritorno della vecchia fiamma di Newt, Leta Lestrange (interpretata da Zoe Kravitz), ma soprattutto al termine del film vedrà la propria sorella, Queenie (Alison Sudol), unirsi ai seguaci di Gellert Grindelwald.

E' probabile che il ruolo di Tina nella storia sia stato ridotto a causa degli impegni di Waterston sia sul set di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle, che nella seconda stagione di Perry Mason.

Animali Fantastici: I Segreti di Silente uscirà nelle sale italiane il 13 aprile 2022, salvo ulteriori rinvii dell'ultima ora.