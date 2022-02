Animali Fantastici 3, che fine ha fatto la Tina di Katherine Waterston?

Il terzo capitolo del franchise di Animali Fantastici, intitolato I Segreti di Silente, si appresta ad arrivare sul grande schermo il prossimo aprile, quando saranno trascorsi ormai tre anni e mezzo dal capitolo precedente. Finora abbiamo avuto degli assaggi dei ritorni di Newt Scamander e Silente, ma che fine ha fatto il personaggio di Tina?

Interpretata da Katherine Waterston, il personaggio di Tina Goldstein era la co-protagonista sia di Animali Fantastici e Dove Trovarli sia di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald accanto al Newt Scamander di Eddie Redmayne, ma il personaggio non compare né nel teaser trailer né nei nuovi poster ufficiali di Animali Fantastici 3. Ricordiamo che nel secondo capitolo, a Tina viene restituito lo status di Auror e si unisce a Newt Scamander nella sua missione a Parigi. Qui deve affrontare il ritorno della vecchia fiamma di Newt, Leta Lestrange (interpretata da Zoe Kravitz), ma soprattutto al termine del film vedrà la propria sorella, Queenie (Alison Sudol), unirsi ai seguaci di Gellert Grindelwald.

Nel canone di Harry Potter, sappiamo che Newt e Tina sono convolati a nozze e il loro nipote, Rolf Scamander che un giorno diventerà il marito di Luna Lovegood. Ma che fine ha fatto Tina nella narrazione di Animali Fantastici 3? Da quel che conosciamo, possiamo assicurare che Katherine Waterston ha partecipato alle riprese di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, anche se non sappiamo quanto grande sarà il suo ruolo. Ma data l'assenza di un character poster a lei dedicato, possiamo dedurre che non si tratterà di un ruolo così ampio, o almeno non quanto lo era nei primi due film.

Così come è probabile che il ruolo di Tina nella storia sia stato ridotto a causa degli impegni di Waterston sia sul set di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle, che nella seconda stagione di Perry Mason.

In attesa di conoscere il destino di Tina Goldstein, vi ricordiamo che il nuovo trailer di Animali Fantastici 3 verrà diffuso domani.