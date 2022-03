Animali Fantastici 3, un nuovo spot tv e il dietro le quinte dell'atteso sequel

Ci avviciniamo sempre più all'arrivo di Animali Fantastici 3 al cinema, e ad aumentare l'hype per il film arrivano dei nuovi materiali promozionali, come questo inedito spot tv e il dietro le quinte della pellicola.

Tra poche settimane sarà tempo di fare ritorno nel magico mondo di Harry Potter grazie ad Animali Fantastici: I Segreti di Silente, il nuovo capitolo della saga prequel con protagonista il magizoologo Newt Scamander e tanti altri personaggi del Wizarding World che abbiamo imparato (e stiamo ancora imparando) a conoscere ad amare.

Prima che ciò possa avvenire, però, per tenerci impegnati possiamo contare su dei nuovi materiali promozionali del film, come ad esempio i video che trovate anche in testa e in calce alla notizia.

Uno di questi è un breve spot televisivo che ci mostra in realtà scene con cui siamo già familiari, ma la featurette del dietro le quinte ci rivela anche dei nuovi dettagli sulla pellicola, come il fatto che i vari membri del peculiare "esercito di Silente" agiranno sia in gruppo che singolarmente, ognuno con una specifica missione da portare a termine grazie alle proprie abilità.

Non mancheranno, ovviamente, temi ricorrenti nell'universo di Harry Potter e Animali Fantastici, "fratellanza, famiglia, amicizia e speranza", come dicono gli stessi protagonisti.

E voi, andrete a vedere Animali Fantastici: I Segreti di Silente? Fateci sapere nei commenti.