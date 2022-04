Animali Fantastici 3, spiegazione del finale: cosa succederà nel capitolo 4 (se ci sarà)?

Il futuro di un eventuale, quarto capitolo di Animali Fantastici, (inizialmente) fortunato prequel di Harry Potter, diventa sempre più incerto ogni giorno che passa. Polemiche con la Rowling, arresti di Ezra Miller e modesti botteghini. Eppure il finale del terzo capitolo appena uscito lo anticipa: sarà un lavoro a vuoto?

Fino a questo momento, tutti i capitoli delle nuove avventure nell’universo narrativo di J.K. Rowling avevano anticipato i successivi con la loro conclusione. E finora avevano sempre mantenuto le promesse. Ma questa prima conclusione di trilogia – cui, nelle intenzioni degli autori, dovrebbero seguire altri due film – è stata accolta nel peggiore dei modi. Su schermo, le recensioni contrastanti della critica e un drastico calo al botteghino per Animali Fantastici. Al di fuori di esso la sostituzione di Johnny Depp con Mads Mikkelsen dopo le accuse di Amber Heard; le polemiche sorte intorno alla Rowling per i suoi commenti sulla comunità trans; ora anche l’arresto di Ezra Miller e la sua carriera conseguentemente a rischio.

Di un prossimo capitolo, insomma, non v’è certezza. Ma per il momento limitiamoci alle premesse poste dal finale di quello attualmente in sala. Ovviamente seguono spoiler. Dopo tanta confusione fra le parentele di Credence e i Silente, abbiamo infine scoperto che Credence è in realtà il figlio di Aberforth, fratello di Albus. Nel frattempo però, la malattia del personaggio si aggrava, con l'Obscurus lotta dentro di lui e minaccia di farlo a pezzi. Questo potrebbe gettare le basi per la morte di Credence all’inizio del prossimo film, visti anche i recenti problemi di Ezra Miller e la sua “impresentabilità” agli occhi delle produzioni.

Nel frattempo, la fiala di sangue contenente il patto fra Grindelwald e Silente si è rotta. Scopriamo infatti che fra i due era stato stipulato un accordo che gli impediva di attaccarsi a vicenda, che è poi il motivo per cui Albus ha chiesto aiuto a Newt Scamander per catturare Grindelwald. I fan dei romanzi però, sono al corrente del fatto che fu proprio Silente a sconfiggere Grindelwald in un epico duello. Era quindi probabile che il patto fra i due si spezzasse, come infatti avviene alla fine del film, quando Grindelwald lancia un incantesimo contro Credence e Albus lo protegge, rompendo così il patto.

Nel frattempo, Grindelwald tenta di farsi eleggere a capo della Confederazione Internazionale dei Maghi per mezzo dell’inchino della creatura nota Qilin. L’essere si inchina però a Silente, riconoscendolo come mago puro di cuore, il che getta le basi per una nuova elezione di Albus nel prossimo film. A fianco di questo vengono portate avanti, pur sottotono e in secondo piano, le varie storie e relazioni amorose o amicali fra i personaggi, comprese quelle che coinvolgono lo stesso Newt Scamander. Vedremo in che modo (e se) gli autori riusciranno a portare avanti queste storie nel prossimo capitolo. Nel frattempo, trovate qui la nostra recensione di Animali Fantastici 3. Voi avete visto l’ultimo? Quali le vostre impressioni? Ditecelo nei commenti!