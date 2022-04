Animali Fantastici 3 ha smentito una famosa teoria su Piton: ecco quale

Il fatto che qualcuno abbia inventato un potente veleno ci porta a pensare che quella stessa persona si sia premurata anche di crearne l'antidoto: il sillogismo vale anche per gli incantesimi nel mondo di Harry Potter, tant'è che molti fan hanno sempre riconosciuto a Piton l'invenzione dell'incantesimo per curare le ferite del Sectumsempra.

Nel sesto film della saga, quando Harry colpisce Draco con l'incantesimo creato in gioventù dal suo insegnante di Pozioni, vediamo infatti proprio Piton sanare le ferite del suo allievo mormorando le parole Vulnera Sanatur, incantesimo che in molti hanno sempre creduto, appunto, farina del sacco del nostro Severus.

Animali Fantastici: I Segreti di Silente, però, sembrerebbe aver inequivocabilmente smentito la cosa: durante la sequenza in cui vediamo Grindelwald uccidere il qilin per poi resuscitarlo allo scopo di servirsene per i suoi piani, il mago interpretato da Mads Mikkelsen aiuta infatti la povera creatura magica a rimettersi in sesto proprio utilizzando l'incantesimo con cui Piton salverà, qualche decennio dopo, la vita a Draco.

I fatti, dunque, sembrano parlare chiaro: Vulnera Sanatur veniva utilizzato come incanto curativo ben prima della nascita di Piton... A cui va il merito, a questo punto, solo di aver inventato uno degli incantesimi più letali di sempre! Conferme e smentite a parte, comunque, per saperne di più qui trovate la nostra recensione di Animali Fantastici: I Segreti di Silente.