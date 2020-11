Animali Fantastici 3 slitta al 2022: Johnny Depp aveva già girato alcune scene!

Il licenziamento di Johnny Depp dalla saga di Animali Fantastici è la notizia che ha colpito al cuore i fan del franchise in queste ultime ore: la star lascia quindi scoperto il ruolo di Grindelwald a causa, presumibilmente, della recente sconfitta in tribunale nella causa contro il The Sun relativa al noto scontro con Amber Heard.

L'annuncio è stato dato dallo stesso Johnny Depp tramite i propri account social; a non essere ancora noto a tutti è invece il fatto che non solo l'attore sia stato licenziato di punto in bianco, ma anche dopo aver già preso parte ad alcune riprese.

Secondo quanto rivelato in esclusiva dalla pagina Facebook Portus, infatti, Johnny Depp era già stato sul set di Animali Fantastici 3 durante la scorsa settimana e aveva girato alcune scene con un nuovo look e dei capelli decisamente più lunghi rispetto a quelli sfoggiati dal Grindelwald dei primi due capitoli della saga.

Ufficiale è, inoltre, anche il rinvio di Animali Fantastici 3: il film con Eddie Redmayne slitta infatti al 2022, probabilmente anche in virtù della necessità da parte di Warner Bros. di cercare un sostituto per uno dei ruoli più importanti del franchise. Di recente, intanto, Eddie Redmayne si era detto entusiasta del ritorno sul set di Animali Fantastici.