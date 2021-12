Animali Fantastici 3, Silente ripeterà il grave errore commesso in Harry Potter?

Albus Silente ha già indugiato in passato in modi di fare non particolarmente condivisibili, in particolar modo quando si è trattato di elaborare piani per sconfiggere il mago malvagio di turno, salvare il mondo e simili amenità: possibile che le cose siano destinate a cambiare nel terzo capitolo di Animali Fantastici?

La nostra impressione è che no, il nostro Albus non sia per niente intenzionato a rivedere i suoi metodi: come mostratoci dal trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, infatti, il futuro preside di Hogwarts sembra aver deciso ancora una volta di mettere a repentaglio la vita di personaggi evidentemente non troppo preparati a compiti di un certo tipo.

La scena in cui vediamo Silente permettere a Jacob di imbracciare una bacchetta parla chiaro: coinvolgere un babbano in una guerra contro Gellert Grindelwald è un piano quantomeno rischioso, per non dire folle! Parliamo pur sempre, però, dell'uomo che inviò dei ragazzini di 11 anni nella Foresta Proibita e che spinse Harry, Ron ed Hermione ad avventurarsi alla ricerca degli Horcrux. Insomma, vogliamo davvero stupirci ancora?

Certo, sappiamo bene come, in fin dei conti, le cose si siano sempre risolte per il meglio: non si può certo dire, però, che Silente sia un tipo particolarmente assennato quando si tratta di mettere a rischio la vita altrui! E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!