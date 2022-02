Animali Fantastici 3, è scontro tra Grindelwald e Silente nel nuovo trailer ufficiale!

Manca ormai poco all'uscita di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, che sbarcherà nelle sale cinematografiche il prossimo aprile. Nella strada che porta dritta al terzo capitolo della saga spin-off di Harry Potter, dunque, questo nuovo trailer è probabilmente l'ultimo passaggio da compiere prima del traguardo.

Mentre i fan ancora commentano con ironia il look di Ezra Miller nei nuovi poster di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, dunque, il nuovo trailer ci permette di addentrarci ulteriormente nel Wizarding World di inizio '900, presentandoci, nonostante qualche inevitabile momento di leggerezza, un'atmosfera inevitabilmente sempre più tesa.

Tensione che troverà sfogo, finalmente, in uno o più incontri ravvicinati tra Albus Silente e Gellert Grindelwald: i personaggi di Jude Law e Mads Mikkelsen ci vengono infatti mostrati prima durante una conversazione che ha tutta l'aria di un essere semplicemente una rimpatriata tra vecchi amici o amanti, ma un vero e proprio prologo allo scontro che ci viene accennato negli istanti successivi del trailer.

Vedremo, a questo punto, se sarà proprio in occasione di questo film che assisteremo allo scontro decisivo tra i due potentissimi maghi, o se la questione dovrà protrarsi più a lungo: nel mezzo, più di un fan storcerà sicuramente il naso nel vedere un maldestro Jacob Kowalski compiere magie con tanto di bacchetta magica come un vero mago. Vi segnaliamo, nel frattempo, che alcuni rumor parlano di un possibile rinvio per Animali Fantastici: I Segreti di Silente.