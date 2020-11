Animali Fantastici 3, la sconfitta nel processo decisiva per l'addio a Johnny Depp

Venerdì scorso Johnny Depp ha annunciato in un comunicato ufficiale di aver accettato la richiesta di Warner Bros. di rinunciare al ruolo di Gellert Grindelwald nella saga di Animali Fantastici, dopo aver perso la causa contro il tabloid The Sun, che l'aveva etichettato come 'picchiatore di mogli' in un articolo di qualche mese fa.

Secondo un report di Variety, da Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald, AT&T si è fusa con TimeWarner e ciò ha portato a cambiamenti radicali in WarnerMedia, come il CEO Jason Kilar e il capo dello studio, Ann Sarnoff, e pare che ora all'interno della major ci sia una generale mancanza di tolleranza per 'il tipo di controversia che ogni grande studio ha dovuto affrontare una volta o l'altra quando corteggiava talenti volubili ma storicamente popolari come Johnny Depp.



E nonostante Depp non sia l'unica figura controversa legata al franchise - sia Ezra Miller che J.K. Rowling hanno suscitato diverse polemiche negli ultimi mesi - il report di Variety suggerisce che il verdetto nel processo a Depp sia stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, permettendo loro di tagliare i legami con l'attore.

Contestualmente all'addio di Johnny Depp, Warner Bros. ha annunciato che procederà ad un re-casting per il ruolo di Gellert Grindelwald, e il nome del sostituto potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime settimane, considerando che la produzione di Animali Fantastici 3 è già in corso.



