Animali Fantastici 3: rivelata la data di inizio delle riprese

Pronto a riprendere i panni del No-Mag Jacob Kowalski, Dan Fogler ha confermato quando inizieranno le riprese di Animali Fantastici 3 durante una sua recente apparizione al LeakyCon di Boston.

"Non abbiamo ancora iniziato a girare. Iniziamo a febbraio" ha detto Fogler (via Comicbook.com). "L'ultima cosa che abbiamo sentito è che J.K. [Rowling] sta scrivendo furiosamente, tutti erano molto contenti per ciò che ha presentato, e stiamo tutti aspettando il nuovo script."

L'attore ha poi parlato del ruolo di Jacob nel nuovo capitolo della saga prequel di Harry Potter: "Spero che riesca a ridere indietro Queenie... Non ho ancora letto la sceneggiatura, e ho perso molto perso. Penso che sarebbe divertente se - sapete come mi incanta per seguirla come un cagnolino? E se usasse una magia per mettermi in forma? Sarebbe interessante anche su un livello filosofico... Siamo nel mezzo della della Grande Depressione, sta perdendo tutto. Ha perso lei... questo è ciò che ho in mente, ha perso il suo appetito."

Diretto nuovamente da David Yates, al suo settimo film del Wizarding Word, il film sarà ambientato almeno in parte nella Rio de Janeiro degli anni '30 e dovrà affrontare le conseguenze della rivelazione shock vista sul finale de I Crimini di Grindelwald.

Warner Bros. ha spostato l'uscita nelle salee da novembre 2020 al 12 novembre 2021. Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Animali Fantastici 2.