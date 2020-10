Animali Fantastici 3 e il ritorno sul set, parla Eddie Redmayne: 'É un mondo nuovo'

Sette mesi dopo lo stop causato dalla pandemia, il cast e la troupe di Animali Fantastici 3 sono tornati finalmente sul set per terminare i lavori del film. O per meglio dire iniziarli, come ha rivelato Eddie Redmayne durante una recente ospitata al Jimmy Fallon Show.

"Avevamo girato per un giorno solo prima che il Covid-19 colpisse il Regno Unito", ha spiegato l'interprete di Newt Scamander al conduttore. "Abbiamo iniziato venerdì e la domenica ci è stato detto di tornare tutti a casa. Siamo ripartiti qualche settimana fa ed è un mondo tutto nuovo. Ma siamo davvero fortunati di poter tornare al lavoro e la situazione è interessante, la troupe è composta da persone fantastiche che sanno bene come adattarsi. Quindi dobbiamo fare tanti test, siamo in una bolla, e indossiamo sempre tutti la mascherina, ma in realtà sta andando tutto bene. E' bello essere tornati al lavoro e mi sento molto fortunato per questo."

Nel nuovo capitolo, lo ricordiamo, faranno ritorno anche Jude Law, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler e Ezra Miller e Johnny Depp, con quest'ultimo che a novembre dovrà assentarsi momentaneamente dalle riprese per deporre nella sua causa contro l'ex moglie Amber Heard.

L'uscita di Animali Fantastici 3 al momento è fissata al 12 novembre 2021, ma visti i recenti spostamenti nel calendario di Warner Bros non è da escludere un futuro rinvio.