Animali Fantastici 3 riporterà sullo schermo un altro personaggio di Harry Potter?

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald non è stato esattamente il film più amato dai fan di Harry Potter, qualificandosi come il peggio recensito dell'intera saga. Per Warner Bros., dunque, tentare di rafforzare il legame con la saga principale potrebbe essere il modo più rapido per invertire il trend.

Nel disastro di critiche negative che ha contrassegnato l'esordio del secondo capitolo, d'altronde, a salvarsi è stata proprio l'apparizione di un carismatico Jude Law nei panni del giovane Albus Silente: perché, dunque, non ritentare la stessa strada?

Voci sempre più insistenti parlano dunque della possibilità che Warner Bros. decida di far apparire nel prossimo Animali Fantastici nientemeno che Rubeus Hagrid, l'amatissimo guardiacaccia di Hogwarts. La voce è nata poco dopo quella relativa al possibile inserimento del giovane Tom Riddle (che, come tutti i fan di Harry Potter sicuramente ricordano, con Hagrid ha avuto a che fare ai tempi della scuola).

Non ci è ancora dato sapere, ovviamente, se questa voce si tramuterà in realtà: sareste contenti di vedere Hagrid in Animali Fantastici? Ma soprattutto, pensate che rafforzare il legame con i film di Harry Potter basterà a salvare la saga? Nel frattempo le riprese di Animali Fantastici 3 sono ferme a causa del coronavirus, mentre J. K. Rowling ha mandato un messaggio di supporto all'Italia.