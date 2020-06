Animali Fantastici 3, ci saranno ripercussioni dopo i commenti anti-trans di J.K. Rowling?

Come era già chiaro da vecchi commenti passati, lo scorso 6 giugno J.K. Rowling ha pubblicato una serie di Tweet che hanno in parte confermato le sue posizioni definite TERF (femministe radicali trans-esclusionite), cioè relative all'idea che le donne trans non siano donne e che gli uomini trans non siano uomini.

Le posizioni dell'autrice del Magico Mondo di Harry Potter hanno generato un gigantesco fallout che ha coinvolto anche vecchi e fedelissimi fan dell'opera della Rowling, che hanno avvertito i commenti della scrittrice e sceneggiatrice come un ripudio straziante di tutti i validi insegnamenti positivi trasmessii nei suoi romanzi, come empatia, egualitarismo o lo stesso potere dell'amore e del bene. Stiamo parlando di persone ormai noto nel mondo del fandom di Harry Potter, a capo di podcast ormai storici o CEO di convention a tema.



Una di queste, Melissa Anelli, CEO di Mischief Managament, dietro a tanti eventi del LeakyCon, ha direttamente scritto: "È davvero difficile supportare ancora una creativa con questo tipo di visione del mondo". Anche il protagonista di Harry Potter, Daniel Radcliffe, è intervenuto in modo molto critico contro la Rowling, pubblicando un saggio molto sentito sul sito di prevenzione crisi LGBTQ+: "Le donne transgender sono donne e qualsiasi affermazione contraria cancella l'identità e la dignità di queste persone e va contro ogni consiglio dato dalle associazioni sanitarie professionali che hanno molta più esperienza della Rowling o di me, in materia".



Anche Eddie Redmayne, protagonista del franchise prequel di Animali Fantastici e interprete del The Danish Girl di Tom Hooper, dedicato alla prima persona nella storia a essere identificata come transessuale, ha inviato una dichiarazione a Variety esprimendosi a favore dei diritti dei trans: "Non sono assolutamente d'accordo con i commenti di Jo. Le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini e le identità non binarie sono valide".



La GLAAD, l'organizzazione di controllo dei media delle associazioni LGBTQ+, ha anche lanciato la sfida a qualsiasi partner della Rowling - compresa ovviamente Warner Bros. - a rimproverarne pubblicamente il comportamento e prendere distanza immediata dalle sue posizioni anti-trans. Warner ha però rifiutato di commentare "l'invito" della GLAAD e anche il report di Variety in generale.



Le azioni social della Rowling potrebbe comunque avere diverse e negative ripercussioni per Animali Fantastici 3, considerando che ad esempio la stessa Anelli ha ammesso di "non provare più alcun interesse per quel franchise. È come se Jo avesse rotto una relazione con qualcuno, sapete? È davvero triste dirlo ad alta voce".



I commenti della scrittrice fanno infatti il paio con il video scandalo di Ezra Miller (tra l'altro anche queer e appartenente alla comunità LGBTQ+) e i problemi legali di Johnny Depp, senza contare il calo di interessa ai botteghini nel passaggio tra E dove trovarli e I Crimini di Grindelwad e tacendo sulla pessima accoglienza di critica e parte del grande pubblico. Una situazione davvero precaria.



Tra i fan del Magico Mondo di Harry Potter c'è molto disagio, in effetti, e ad esempio Roby Jordan, conduttore del famoso podcast #Wizardteam, ha scritto via social che dopo gli ultimi commenti anti-trans della Rowling "non darà più un soldo al franchise": "Se sei capace di aggrapparti a un'ideologia trans-esclusiva, questo è indicativo di tante altre cose - condotta abusiva, ad esempio - che sei in grado di scusare, ignorare o accettare in quanto persona o creativo. Non è irragionevole pensare che se la Rowling ritiene che le persone trans non abbiano diritti o autonomia corporea, allora possa pensarlo di moltissime altre categorie. Se può giustificare quel tipo di ideologia, allora può giustificare l'abuso".



Il danno che i commenti di J.K. Rowling hanno inflitto alla sua eredità si svilupperanno certamente nei prossimi mesi o nei prossimi anni, ma l'impatto nell'immediato è abbastanza evidente, anche in relazione alla rilettura di un libro da lei scritto immaginando adesso le sue posizioni, come hanno giustamente sottolineato tanti fan della saga via social.



Vi ricordiamo che Animali Fantastici 3 dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 12 novembre 2021.