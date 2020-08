Animali Fantastici 3: ecco quando ricomincerà la produzione del nuovo film!

La produzione di Animali Fantastici 3 è stata sospesa a marzo a causa della pandemia di coronavirus, ma dopo un ritardo di quasi sei mesi, il prossimo film ambientato nel magico mondo di Harry Potter si sta preparando per tornare al lavoro.

Secondo un nuovo rapporto di Variety, la Warner Bros. riprenderà la produzione di Animali fantastici 3 nel Regno Unito a settembre: l'aggiornamento arriva insieme a un rapporto secondo cui lo studio riaprirà i battenti anche per l'attesissimo The Batman con Robert Pattinson, che però è molto più avanti nei lavori avendo già girato per sette settimane prima del lockdown.

Quando la produzione riprenderà per Animali Fantastici 3, lo farà con i nuovi protocolli di sicurezza in vigore per aiutare a prevenire la diffusione di COVID-19. Proprio la Warner ha creato un sistema di segnalazione anonimo in Europa che consentirà ai membri del cast e della troupe di avvisare l'alta dirigenza dello studio qualora dovessero assistere a pratiche illecite riguardo le misure di sicurezza.

Tuttavia, la Warner Bros. tornerà a lavoro con una certa esperienza già accumulata in queste settimane, avendo già fatto ripartire i lavori per Matrix 4, che attualmente sta girando a Berlino.