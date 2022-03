Animali Fantastici 3, le prime reazioni: 'Un grosso passo avanti rispetto al secondo film'

Se le previsioni al box office di Animali Fantastici I segreti di Silente parlano del rischio del peggior film della saga in termini di incasso, sembra che da un punto di vista della qualità invece il nuovo episodio del franchise abbia rialzato la testa.

Dopo un primo capitolo apprezzato dalla critica (Animali Fantastici e dove trovarli ha il 74% di recensioni positive su Rotten Tomatoes), Animali Fantastici e i Crimini di Grindelwald mise stranamente d'accordo critica e pubblico, che bocciarono il film quasi in egual misura (34% per la stampa specializzata, 54% per gli spettatori). Tuttavia sembra che Animali Fantastici: I segreti di Silente possa invertire il trend, dato che le prime reazioni di chi ha potuto partecipare alla premiere mondiale sono molto positive.

La maggior parte di coloro che hanno commentato il film sui social infatti concordano sul fatto che I segreti di Silente sia un netto miglioramento rispetto a I crimini di Grindelwald, e molti anticipano che questo nuovo capitolo introdurrà molta più mitologia legata alla saga di Harry Potter, al punto che qualcuno si è spinto fino a definirlo "più un film di Harry Potter che uno di Animali Fantastici". Insomma se ci si aspettava il disastro, per una produzione a dir poco complessa rinviata numerose volte, pare che la speranza di redenzione sia dietro l'angolo.

Avete rivisto le vostre aspettative alla luce di queste prime reazioni? Ditecelo nei commenti. Vi ricordiamo che Animali Fantastici: I segreti di Silente arriverà nelle sale italiane a partire dal 15 aprile. Per altre notizie, sapete che JK Rowling ha partecipato alla premiere di Animali Fantastici 3?