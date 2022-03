Animali Fantastici 3, perché Jacob potrà usare la magia se è Babbano?

Abbiamo recentemente visto il trailer di Animali Fantastici 3, che ci riporterà nel Wizarding World di inizio '900. Tanti i personaggi che vedremo, tra i quali ci saranno sicuramente Albus Silente e Gellert Grindelwald di Jude Law e Mads Mikkelsen. Tra vari personaggi ci sarà anche Jacob Kowalsk, che potrà usare la magia: ma perché, se è babbano?

Secondo molti Jacob Kowalski sarebbe un Magonò, e non un semplice Babbano. Ma cosa vuol dire Magonò? Generalmente è un termine utilizzato per persone nate senza le capacità magiche pur avendo un genitore che le ha. La teoria è nata fondamentalmente dal fatto che, proprio come i Magonò, Jacob è in grado di vedere la magia e le interazioni. Infatti nel corso della saga di Animali Fantastici, Jacob ha visto creature magiche dentro e fuori la valigia di Newt, una sfera di cristallo luminosa e anche la stessa Hogwarts.

Certo, da questo a praticare la magia c'è una differenza, tuttavia potrebbero esserci dei modi per permetterglielo. Ma sembra che per scoprirlo bisognerà aspettare ancora molto, anche perché Animali Fantastici: I Segreti di Silente potrebbe essere posticipato, e dunque la data di uscita, precedentemente collocata nel giorno 13 Aprile (in Italia), potrebbe slittare verso fine anno. Per avere notizie più precise bisognerà in ogni caso aspettare ancora un po'.