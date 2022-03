Animali Fantastici 3 sarà il peggior Harry Potter di sempre? Le analisi del box office

Il nuovo poster di Animali Fantastici 3 I segreti di Silente ha anticipato l'uscita del prossimo episodio della saga cinematografica di Harry Potter, e a poche settimane dall'uscita nelle sale gli analisti hanno iniziato a monitorare la situazione del film dal punto di vista del box office.

Secondo le previsioni di Box Office Pro, il terzo capitolo della saga prequel spin-off Animali fantastici: I segreti di Silente incasserà un totale domestico tra $100 e $140 milioni di dollari, numeri raggiungibili grazie alla fervente fan base della saga di Harry Potter e previsti in base al totale di 31 milioni di visualizzazioni raccolti su YouTube dai due trailer del film.

Tuttavia, se la Warner Bros. è stata strategicamente impeccabile con The Batman piazzandolo in un mese - marzo - nel quale il film con Robert Pattinson ha avuto praticamente la strada spianata per dominare le classifiche grazie alla totale assenza di 'competitor', la finestra di uscita nel mese di aprile remerà contro Animali Fantastici 3: secondo gli analisti del mercato, quando uscirà il nuovo capitolo della serie di Harry Potter il pubblico mondiale sarà più in attesa di Doctor Strange in the Multiverse of Madness (3 maggio in Italia), mentre una fetta di fan della saga potrebbe essere incline a 'boicottare' Animali fantastici a seguito delle controversie riguardanti J.K. Rowling.

La previsione suggerisce dunque che il terzo film di Animali fantastici rischierà di seguire la tendenza dei suoi predecessori, in particolare il secondo film I crimini di Grindelwald, che è attualmente il film con il minor incasso del franchise di Wizarding World. Inoltre, I crimini di Grindelwald è l'unico film della serie ad aver incassato meno di $200 milioni di dollari a livello nazionale con un totale di circa $160 milioni di dollari, e Box Office Pro ha previsto un totale nazionale da $40-$55 milioni per I segreti di Silente nel primo weekend, molto meno rispetto ai $62 milioni de I crimini di Grindelwald.

Per altri approfondimenti guardate il nuovo spot di Animali Fantastici 3: la data d'uscita del film, lo ricordiamo, è fissata per il 13 aprile in Italia.