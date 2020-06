Animali Fantastici 3, parla Dan Fogler: 'Ecco dove sono Queenie e Jacob'

Dan Fogler, ha aggiornato su Reddit i fan del franchise riguardo alla produzione del terzo capitolo della serie cinematografica Animali Fantastici E Dove Trovarli, creata da J.K. Rowling. Fogler ha partecipato ad un Q&A con i fan e ha cercato di rassicurare i fan sul prossimo film, pur ammettendo i tempi piuttosto lunghi.

Parlando dello script di Animali Fantastici 3, Dan Fogler confessa:"L'ho letto ed è fantastico. Non vedo l'ora di cominciare, stavo per andare sul set per il mio primo giorno di riprese nel Regno Unito quando hanno annunciato il lockdown" ha spiegato l'attore.

Secondo Fogler i tempi per la ripresa della produzione saranno ancora piuttosto lunghi:"Magari alla fine dell'estate" ha dichiarato.



Un aspetto importante della chiacchierata con i fan riguarda il suo personaggio, Jacob Kowalski, e il suo interesse sentimentale, Queenie Goldstein (Alison Sudol):"Quello che posso dire riguarda Jacob alla fine di Animali Fantastici 2 e preannuncia quello che sarà in Animali Fantastici 3. [Jacob] Spera che Queenie spunti dietro l'angolo, di fare pace con lei e di vivere per sempre felici e contenti. Fino a quell'istante il ragazzo sarà depresso, con il cuore infranto. Sono così elettrizzato per la trama di Animali Fantastici 3!".

Molte delle location saranno riprodotte in studio, come quelle inizialmente previste in Brasile:"Molto probabilmente le location saranno ricreate in studio. Immagino per risparmiare sui costi di viaggio, ma chissà magari il mondo cambierà domani".

