Animali Fantastici 3: nuovo stop alle riprese, c'è un positivo al Covid

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalla Warner Bros. e riportato da Deadline, veniamo a sapere che la produzione in Regno Unito dedicata ad Animali Fantastici 3 è stata sospesa pèoiché un membro del team è stato trovato positivo al test per il COVID-19, di cui non è stato fatto il nome ovviamente per proteggerne la privacy.

Altra tegola quindi per la produzione di Animali Fantastici 3 la quale appare maledetta a dir poco. Ecco di seguito quanto detto dalla Warner nel comunicato diffuso pochi minuti fa: "Un membro del team di Animali Fantastici 3 è risultato positivo al test per il COVID-19. La diagnosi è stata confermata in quanto tutto il team produttivo è soggetti ai continui test e il membro risultato positivo è già in isolamento. Come precauzione, la produzione di Animali Fantastici 3 è stata sospesa e tornerà operativa in accordo con le direttive sanitarie in vigore".

Le riprese si stavano attualmente svolgendo ai Warner Bros Leavesden, studi poco fuori Londra. Una situazione molto simile a quella avvenuta sul set di The Batman, quando Robert Pattinson risultò positivo costringendo tutti a interrompere la produzione e aspettare che si negativizzasse in modo da proteggere il resto della squadra di lavoro.

Ricordiamo che Animali Fantastici 3 è stato prima rimandato proprio a causa della pandemia di coronavirus che ha costretto il rinvio delle riprese e poi per il licenziamento di Johnny Depp dopo la condanna del Sun nei suoi confronti e il successivo ingaggio di Mads Mikkelsen al suo posto nei panni di Gellert Grindelwald.

Animali Fantastici 3 ha una data d'uscita attualmente fissata per l'estate del 2022. Secondo alcune voci, la Warner avrebbe tutta l'intenzione di espandere il franchise di Animali Fantastici e il Wizarding World attraverso le varie piattaforme di proprietà dello studio (tra cui con tutta probabilità anche HBO Max) e dei suoi partner.