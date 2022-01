Animali Fantastici 3, Newt e Theseus protagonisti di una nuova foto dal film

Dopo un primo nostalgico teaser del prequel di Harry Potter, il trailer ufficiale di Animali Fantastici 3 ci ha riportati nuovamente nel mondo magico anticipando ciò che vedremo al cinema il prossimo aprile. Adesso, però, è il turno di una nuova immagine esclusiva dal film.

I fan di Harry Potter sono reduci da una reunion che di lacrime ne ha fatte versare non poche, e che ha puntato tantissimo sulla nostalgia di quel mondo magico di cui anche noi abbiamo fatto parte, anche se solo come lettori e spettatori.

Ma il prossimo aprile vedrà l'arrivo sul grande schermo del terzo capitolo della saga di Animali Fantastici, che a giudicare dal titolo e da quanto visto nel trailer, si focalizzerà in parte sulla figuara di Silente interpretata in questo caso da Jude Law.

Ma tra i personaggi chiave della saga non si può non menzionare il suo protagonista, Newt Scamander, e il fratello Theseus, che figurano anche nella nuova immagine dal film condivisa oggi in esclusiva da USA Today.

Eddie Redmayne e Callum Turner sono dunque i soggetti della foto che trovate anche nella nostra gallery in calce alla notizia, e chissà che combineranno questa volta i loro personaggi per assicurarsi la salvezza del mondo magico.

Animali Fantastici: I Segreti di Silente arriverà nelle sale italiane dal 13 aprile.