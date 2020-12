Animali Fantastici 3, Mads Mikkelsen parla della sua prima settimana da Grindelwald

Dopo aver perso il processo intentato ai danni del The Sun e dell'ex-moglie Amber Heard, Johnny Depp ha dovuto rinunciare al ruolo di Gellert Grindelwald nel franchise di Animali Fantastici, ruolo che sarà ricoperto nei restanti tre capitoli della saga dall'ottimo Mads Mikkelsen (Un altro giro).

Proprio nel corso di una recente intervista, il poliedrico e straordinario interprete ha avuto modo di commentare la sua prima settimana di riprese nei panni del Mago Oscuro nemesi della pentalogia con protagonista Eddie Redmayne nel ruolo del magizoologo Newt Scamander, dichiarando:



"Sono qui da una settimana e stiamo lavorando assiduamente. Sono tutte persone fantastiche, David Yates è un regista meraviglioso, super gentile e cordialissimo. Finora è davvero tutto grandioso".



Gli è poi stato chiesto se avesse incontrato o parlato con Johnny Depp dopo aver ottenuto la parte, e Mikkelsen ha risposto: "No, l'ho incontrato solo una volta tempo fa, vorrei avere il suo numero di telefono ma sfortunatamente non mi è possibile. Non c'è nient'altro che io possa fare per contattarlo. Idealmente, mi approccerò al personaggio cercando di portare quello che ha fatto prima lui e quello che sto per fare io, e vedremo cosa succederà".



Animali Fantastici 3 uscirà nelle sale cinematografiche americane a luglio 2022.