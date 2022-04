Animali Fantastici 3, Mads Mikkelsen: 'Non volevo copiare Johnny Depp'

Come sappiamo, Mads Mikkelsen è entrato nel cast di Animali Fantastici 3 nel ruolo di Grindelwald, sostituendo Johnny Depp. L'attore danese ha interpretato spesso la parte del cattivo nei film, ma a suo parere questa è stata più complicata delle altre: ecco perché.

"Era tutto piuttosto caotico", ha detto Mikkelsen a The Hollywood Reporter sul collega Johnny Depp. "Non volevo copiare niente di ciò che [Depp stava] facendo: sarebbe stato un suicidio creativo. Anche se [un ruolo è] stato svolto alla perfezione, vuoi renderlo tuo. Ma devi comunque provare a costruire una sorta di ponte tra ciò che è venuto prima [e il presente]".

Questa è stata dunque la difficoltà principale per l'attore, che in passato ha ammesso che avrebbe voluto parlare direttamente con Depp per poter capire diversi aspetti del personaggio. In ogni caso Mikkelsen è stato molto aiutato dal regista, Yates. Quest'ultimo ha deciso di "attenuare" l'aspetto di Grindelwald per adattare il personaggio a Mikkelsen.

L'attore ha apprezzato l'approccio, e ha cercato di fare del suo meglio. "Tutti sanno il motivo per cui [l'attore è cambiato]", ha detto Mikkelsen. "Sarebbe quasi come un easter egg per la realtà sottolineare che abbiamo cambiato l'attore. Speriamo solo che i fan vengano colpiti con la prima scena e che da lì accettino questo mondo".