Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen sarà Grindelwald? I fan sono già in estasi!

C'è chi fa notare come l'attore danese abbia dato già modo al pubblico di gustare un'interpretazione maligna nella serie Hannibal e definisce questa nuova notizia come "deliziosa", chi lo considera una scelta di casting "perfetta", chi lo preferirebbe invece in una quarta stagione di Hannibal piuttosto e chi si spinge a dire un po' indegnamente che Mikkelsen dovrebbe sostituire Depp in ogni film e rigirare daccapo la saga di Pirati dei Caraibi al suo posto (e ogni episodio di 21 Jump Street).

Mads @theofficialmads Mikkelsen is rumored to be replacing Johnny Depp as Grindelwald in the upcoming @FantasticBeasts threequel. Absolutely delicious news. pic.twitter.com/cq0vbrSL9a — DrThurmThurm (@DrThurmThurm) November 11, 2020

Mads Mikkelsen is perfect casting as Grindelwald. I literally couldn't even focus on grocery shopping because I'm so excited. — T-Zach (@tylerzachary22) November 11, 2020

I will gladly watch Mads Mikkelsen playing in any movie whatsoever buuuuuut if we're really talking about Grindelwald and the cursed world of "fantastic beast and where to find them" I think I'll pass... But I will Gladly watch him in Hannibal season 4, did you hear me @netflix? pic.twitter.com/F7lqDf3B2D — Erica🍀 (@TheFoxwithHAT) November 11, 2020

OmG???? MADS MIKKELSEN MIGHT BE THE NEW GRINDELWALD?!? Am I dreaming???? They better not give him a dorky look/costume if this is true😭🙏🙏🙏 — okeb (@okeb21) November 11, 2020