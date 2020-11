Animali Fantastici 3, Mads Mikkelsen sarà Gellert Grindelwald al posto di Johnny Depp

Dopo aver sostanzialmente negato di aver ricevuto la proposta da parte di Warner Bros., Mads Mikkelsen è ora ufficialmente parte del terzo capitolo di Animali Fantastici nel ruolo di Gellert Grindelwald.

Mads Mikkelsen è ufficialmente a bordo di Animali Fantastici 3.

Secondo quanto riportato da The Wrap, sarebbe confermata la presenza dell'attore di Hannibal e Doctor Strange nel sequel dello spin-off di Harry Potter.

Fin dall'allontanamento di Johnny Depp a causa dell'esito del processo contro il tabloid inglese The Sun, la produzione della pellicola si è impegnata nella ricerca di un sostituto, mentre il web si è scatenato con i suoi fancast per il nuovo Grindelwald (nei quali, va detto, l'attore è sempre stato tra i favoriti).

Intanto, qualche giorno fa è apparso il rumor che voleva proprio Mikkelsen in trattative per il ruolo, nonostante questi ci abbia messo poco a frenare gli entusiasmi. Ma dopotutto, un'ultimissima del genere fa più effetto se annunciata come si deve, non vi pare?

Ad ogni modo, "il gatto è fuori dal sacco" adesso, come direbbero gli inglesi, e sembrerebbe che la stessa Warner Bros. abbia confermato la notizia.

Animali Fantastici 3 (il titolo definitivo non è ancora stato reso noto) uscirà nelle sale il 15 luglio 2022, con Mads Mikkelsen nel ruolo del villain Gellert Grindelwald.