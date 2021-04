Animali Fantastici 3, Mads Mikkelsen: 'Dopo Johnny Depp, il mio Grindelwald come Hannibal'

In attesa di saperne di più sul futuro del franchise di Harry Potter, una saga a dir poco appetibile per Warner Bros. anche in chiave HBO Max, l'attenzione dei fan è legata al momento ad Animali Fantastici 3.

Il film, rimasto coinvolto nel fuoco incrociato del gossip scatenato dal divorzio e dalla causa legate di Johnny Depp e Amber Heard, ha visto l'ingresso di Mads Mikkelsen nel cast nel ruolo di Grindelwald, mago Oscuro interpretato proprio da Depp nell'episodio precedente. L'attore danese, fresco della vittoria agli Oscar 2021 con Un altro giro, si è seduto con Total Film per un'anteprima del terzo capitolo dello spin-off di Harry Potter.

"Le riprese sono concluse" ha detto Mikkelsen a proposito di Animali fantastici 3. "Ovviamente io ho partecipato solo per la metà del tempo rispetto agli altri membri del cast, ma posso dire che è stata una bellissima esperienza. Penso che il film abbia una sceneggiatura davvero fantastica: una storia grande e solida. Penso davvero che il film sarà ... sapete, magico, proprio come dovrebbe essere, con tutte queste creature meravigliose. Ci sono alcune trame davvero interessanti e altre strazianti."

Per quanto riguarda la sua versione di Grindelwald, l'attore paragona la sua interpretazione a quella della serie tv Hannibal, quando 'ereditò' lo storico personaggio di Anthony Hopkins. "Questa volta però si tratta di un confronto più diretto perché è questo film è un sequel. Ci sono alcuni elementi che faranno da ponte ma ho anche potuto realizzare il personaggio a modo mio. Sono stato un fan della versione di Johnny Depp, e sapevo che sarebbe stato impossibile per me portare quell'intensità e i suoi atteggiamenti nel mio lavoro. Sapevo di dover trovare la mia strada, perché il suo lavoro è unico."

Recentemente Mads Mikkelsens è stato assunto anche in Indiana Jones 5, il nuovo film della saga con Harrison Ford.