Animali Fantastici 3, via libera per le riprese: sbloccati i set in Inghilterra

Secondo quanto riportato dal Guardian, dopo il via libera delle scorse settimane il governo britannico ha finalmente fornito le linee guida necessarie per permettere alle produzioni hollywoodiane di tornare al lavoro sul set. Tra i titoli più attesi, potranno finalmente iniziare le riprese di Animali Fantastici 3.

"Questa luce verde indica che il Regno Unito è di nuovo aperto al business delle produzioni di film e serie TV di alto profilo" ha rivelato una fonte interna all'industria al Guardian. "Molte produzioni dovranno rialzarsi e tornare operative nei prossimi due mesi o non riusciranno ad essere completate entro l'anno, visto che hanno bisogno di condizioni meteo legate al periodo estivo."

Ancora in attesa di un titolo ufficiale, Animali Fantastici 3 potrà iniziare i lavori in vista dell'uscita prevista per il 12 novembre 2021: non resta dunque che attendere la conferma di Warner Bros. per la data di ritorno sul set.

Il film, lo ricordiamo, vedrà nuovamente come protagonisti Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, Katherine Waterston (Tina Goldstein) e Fogler (Jacob Kowalski). Rivedremo inoltre Jude Law nei panni di Albus Silente), Johnny Depp in quelli di Gellert Grindelwald e infine anche Ezra Miller.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutte le novità su Animali Fantastici 3, 4 e 5: a meno di eventuali brutte sorprese dal box office, infatti, la saga prequel di Harry Potter sarà sviluppata come una pentalogia.