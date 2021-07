Animali Fantastici 3, dei leak svelano il legame tra due personaggi chiave del film?

Dopo il licenziamento di Johnny Depp da Animali Fantastici 3 e l'annuncio che Mads Mikkelsen lo sostituirà nel ruolo di Gellert Grindelwald, non ci sono state molte informazioni provenienti dal set del film. Adesso, pare tuttavia che un elemento fondamentale della trama sia trapelato online...

Sappiamo ancora molto poco sul nuovo film di Animali Fantastici, il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter con protagonista Eddie Redmayne nei panni del magizoologo Newt Scamander, ma dei presunti leak potrebbero aver rivelato qualcosa in più su due personaggi chiave della pellicola.

In Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald abbiamo scoperto infatti che il personaggio di Credence Barebone (interpretato da Ezra Miller) è in realtà imparentato con Silente, appartenendo alla stirpe dei Dumbledore (il cognome di Albus in lingua originale).

Tuttavia, non è stato reso noto come questa connessione sia possibile, ovvero quale legame di sangue lega effettivamente i due.

Secondo quanto riportato da The Illuminerdi, però, dei recenti leak indicherebbero Credence come figlio biologico di Aberforth, il fratello di Albus Silente, rendendolo dunque il nipote del professore e futuro preside di Hogwarts (interpretato nei prequel da Jude Law).

Stando a quanto si legge sul sito, infatti, Aberforth avrebbe avuto una relazione con una donna successivamente mandata via assieme al bambino.

Cosa vedremo allora in Animali Fantastici 3? Ci verrà rivelato qualcosa in più sulla famiglia Dumbledore? E vedremo una versione più giovane di Aberforth?

Lo scopriremo al cinema nel 2022 (o quando arriveranno i trailer e gli altri materiali promozionali) .