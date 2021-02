Animali Fantastici 3, Katherine Waterson: 'Io e Mads Mikkelsen non abbiamo scene insieme'

Da qualunque parte ci si schieri relativamente alla faccenda Johnny Depp/Animali Fantastici, la certezza è che a partire dal prossimo film del franchise dovremo tutti abituarci al Gellert Grindelwald di Mads Mikkelsen, a scanso solo di alcune star del film che, a quanto pare, non condivideranno il set con la new entry per questo terzo capitolo.

È il caso di Katherine Waterson, ad esempio: nel corso di un'intervista, l'attrice di Tina Goldstein ha spiegato che non sono previste nello script di Animali Fantastici 3 scene in cui il suo personaggio e quello di Mikkelsen si trovino nello stesso luogo.

"Ho incontrato Mads a Venezia. Eravamo tutti e due lì quest'estate e non l'avevo mai incontrato prima, siamo stati bene insieme. È davvero adorabile. Ma questo era prima che fosse ingaggiato, mi sembra, era proprio poco tempo prima che lo ingaggiassero e a quanto pare nel film non abbiamo scene insieme, quindi non so come sia lavorare con lui, sfortunatamente. Magari un giorno lo saprò" ha spiegato Waterson.

E voi, vi siete abituati all'idea della sostituzione di Johnny Depp? Diteci la vostra nei commenti! In questi giorni, intanto, una nuova fan-art ha immaginato il look del Gellert Grindelwald di Animali Fantastici 3; vediamo, invece, quali sono i piani di David Yates per il futuro di Animali Fantastici.