Animali Fantastici 3, Jude Law e Mads Mikkelsen commentano Silente e Grindelwald

Le prime recensioni sembrano aver promosso Animali Fantastici 3 e in attesa del suo debutto previsto nelle sale per il prossimo 13 aprile 2022, Jude Law e Mads Mikkelsen hanno commentato il loro rapporto con i personaggi di Silente e Grindelwald.

Parlando con Digital Spy, Law ha rivelato che sin dall'inizio volevano evidenziare la contrapposizione evidente tra i due, sottolineando quanto fossero differenti ma al contempo anche molto simili: "Ho sempre immaginato che essere Silente significasse in fondo essere soli, che fosse brillante ed eccezionale in tenera età, al punto da essere probabilmente isolato. Qualcuno che fosse tanto grande da sminuire il suo potere".

L'attore ha poi aggiunto: "Ad un certo punto incontra qualcuno che è come lui, dal quale si sente attratto e con cui sente di avere una connessione molto, molto, molto forte. Ad un certo punto per cause di forza maggiore le loro strade sono portare a dividersi, ma ciò non significa che non possano avere comunque un feeling esplosivo al di là di tutto".

Mads Mikkelsen subentrato a Johnny Depp ha poi aggiunto: "Volevamo che fosse reale. Magia che diamo per scontata, è con noi da quando siamo nati. Quindi volevamo che quella relazione fosse reale, persone reali, situazione reale, vera delusione reciproca. Nessuno pensava che l'altro sarebbe potuto diventare il suo acerrimo nemico. Quindi dobbiamo capire qual è la missione di Grindelwald, qual è il suo obiettivo? Perché sta cercando di rendere il mondo un posto migliore? Penso che abbiano iniziato con un obiettivo comune e reciproco da giovani adulti, e poi è diventato tutto sfocato. I modi per raggiungere quell'obiettivo erano diversi da come immaginavano".

Mancano solo un paio di settimane all'arrivo nei cinema di Animali fantastici: I segreti di Silente e i fan sperano che questo duo possa risollevare le sorti della saga. Voi cosa ne pensate?