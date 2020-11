Animali Fantastici 3, Jude Law commenta l'uscita di Johnny Depp: 'Dobbiamo adeguarci'

Mentre Mads Mikkelsen si prepara a sostituire Johnny Depp come interprete di Grindelwald nel terzo capitolo di Animali Fantastici, il membro del cast Jude Law ha commentato la decisione di Warner Bros durante una recente intervista con Entertainment Tonight.

"È un film enorme, e ci sono moltissime sfumature. Si tratta probabilmente di una delle più grandi produzioni a cui abbia mai lavorato. E in una situazione come questa ti affidi allo studio" ha spiegato l'interprete di Albus Silente, che in questo periodo di trova nel Regno Unito per le riprese del film. "È tutto ciò che puoi fare. Perché devi presentarti e recitare la tua parte. Per me è stata una cosa inusuale, per questo ruolo in particolare. Credo che Johnny effettivamente partecipato ad un solo giorno di riprese."

Law ha aggiunto: "In un franchise come questo, sono lo studio e la compagnia che prendono le grandi decisioni. E bisogna adeguarsi ad esse, perché siamo solo dei membri del team."

Nell'annunciare l'uscita di Depp dal franchise, lo ricordiamo, Warner ha rimandato l'arrivo della pellicola al 15 luglio 2022. Nel frattempo, in attesa di vederlo in azione nei panni del personaggio, sono emerse in rete le prime fan art dedicate al Grindelwald di Mikkelsen.