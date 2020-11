Animali Fantastici 3: Johnny Depp guadagnerà più di quanto farete voi in una vita intera

Dopo i rumor dei giorni scorsi è arrivata ora la conferma che Johnny Depp ha ufficialmente fatto in tempo a girare una scena per Animali Fantastici 3 prima del suo licenziamento ma il suo compenso non sarà abbassato.

Stando a quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, l'attore sarà pagato almeno 10 milioni di dollari per l'unica scena girata per il film, le cui riprese sono iniziate il 20 settembre scorso a Londra. Secondo il magazine losangelino, Depp "aveva un cosiddetto contratto pay-or-play, che richiede di essere completamente risarcito indipendentemente dal fatto che il film sia stato realizzato o meno e qualora il contratto venisse annullato."

Inoltre, nel contratto dell'attore non c'era alcuna clausola di moralità, dunque l'allontanamento - dovuto in gran parte alla sconfitta nella causa legale contro Amber Heard e il The Sun - non andrà ad intaccare il cachet della star. "Cosa comune con le stelle del suo livello, non c'era alcuna clausola di moralità nel contratto di Depp, anche se questa clausola è stata modificata con ogni nuova puntata della serie" si legge nel report.

Johnny Depp ha annunciato la sua dipartita da Animali Fantastici su Instagram, scrivendo: "Desidero farvi sapere che mi è stato chiesto di dimettermi dalla Warner Bros. dal mio ruolo di Grindelwald in Animali fantastici e ho rispettato e accettato a quella richiesta." Ha aggiunto del suo caso legale: "La sentenza surreale del tribunale del Regno Unito non cambierà la mia lotta per la verità e confermo che ho intenzione di ricorrere in appello. La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento".

Nel frattempo è stato confermato che Animali Fantastici 3 arriverà nell'estate 2022.