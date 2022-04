Animali Fantastici 3, Jessica Williams: 'Avrò un ruolo più ampio negli ultimi due film'

Sappiamo che quella di Animali Fantastici sarà una saga composta da cinque pellicole e ora che siamo arrivati a due film dalla conclusione l'attrice Jessica Williams ha anticipato qualche dettaglio sulla sua presenza nel cast. L'attrice, che ha esordito nel secondo film del franchise, riprenderà il ruolo della Professoressa Lally Hicks.

Dopo averla conosciuta in Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, ritroveremo il personaggio della Professoressa Lally Hicks anche in Animali Fantastici - I Segreti di Silente ma Jessica Williams nel corso di una nuova intervista concessa a Collider ha anticipato un futuro ancora più importante per il personaggio e un ruolo più ampio nei restanti due film della saga.

"Avevo sempre saputo che il mio personaggio sarebbe stato presente nel corso dei film di Animali Fantastici... Interpreto questo personaggio di nome Eulalie Hicks. È una professoressa di incantesimi a Ilvermorny, che è la scuola di maghi del Nord America. E sapevo che ne I Crimini di Grindelwald avrebbe fatto solo una breve apparizione, ma che poi nel 3, 4 e 5, sarebbe stata abbastanza formidabile e sarebbe diventata una parte molto importante della storia".

Questo terzo film del franchise, oltre a focalizzare l'attenzione per la sostituzione di Johnny Depp con Mads Mikkelsen nei panni di Gellert Grindelwald, si concentrerà per la prima volta sulla relazione di natura romantica tra Silente e Grindelwald, finora mai veramente approfondita nel corso dei film di questa saga né nei film del franchise di Harry Potter.

Animali Fantastici - I Segreti di Silente uscirà nelle sale italiane domani 13 aprile e solo ieri è stato diffuso un trailer finale nel quale proprio la relazione tra i due grandi maghi è direttamente citata dalle immagini conclusive.

In attesa di vederlo in sala anche in Italia, vi lasciamo con i risultati al box office di Animali Fantastici - I Segreti di Silente nel primo week-end di programmazione. Infatti, la pellicola è già uscita in alcuni paesi del mondo.