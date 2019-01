Animali Fantastici 3: l'inizio della produzione è stato posticipato

Deadline riporta che la produzione di Animali Fantastici 3, nuovo capitolo della saga prequel di Harry Potter è stata posticipata agli ultimi mesi del 2019.

Inizialmente previste per l'estate, infatti, le riprese secondo l'autorevole magazine dovrebbero iniziare non prima dell'autunno.

Questo potrebbe inficiare sulla produzione di un altro film Warner Bros., vale a dire il cinecomic The Flash: Ezra Miller, infatti, dovrebbe iniziare le riprese per il nuovo capitolo del DC Extended Universe una volta concluse quelle per il terzo capitolo del franchise del Wizarding World.

Ovviamente, restate con noi per altri aggiornamenti.

Nel secondo capitolo della saga, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, dopo essere sfuggito custodia del MACUSA, Grindelwald (Johnny Depp) inizia a reclutare ulteriori seguaci per il perseguimento del "bene superiore", ovvero il suo intento di far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. A contrastare i piani del mago oscuro ci penserà colui che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente (Jude Law). Quest’ultimo avrà bisogno bisogno dell'aiuto del suo ex studente Newt Scamander (Eddie Redmayne), che ha già affrontato Grindelwald in passato. Newt si unirà nuovamente a Queenie (Alison Sudol) e Tina Goldstein (Katherine Waterson), e farà ritorno anche il no-mag/babbano, Jacob (Dan Fogler).

Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald ha incassato globalmente $568 milioni di dollari.