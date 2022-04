Animali Fantastici 3, quanto ha guadagnato Jude Law con il nuovo film?

Animali Fantastici 3 è arrivato finalmente in sala, riportando sui nostri schermi i protagonisti del franchise. Tra questi ci sono attori di grande livello, come Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen e Jude Law. Proprio quest'ultimo avrà molto spazio nel film, e dopo le discussioni sul cachet di Johnny Depp, ci si chiede: quanto ha guadagnato Law?

Per chi non ricordasse la questione paga per quanto riguarda Johnny Depp, ci pensiamo noi. Come molti ricorderanno, sono state tante le discussioni intorno alla partecipazione dell'attore ad Animali Fantastici 3 mentre era in corso la causa con Amber Heard. Alla fine nella pellicola l'attore appare soltanto in una scena, ma questa partecipazione è costata cara alla Warner, che ha dovuto pagarlo a prezzo pieno: 10 milioni.

Ora, non è stato dichiarato quanto hanno percepito gli altri protagonisti, ma proprio a partire da questa notizia si può provare a capire quanto ha percepito Jude Law. L'attore, infatti, così come Depp e Redmayne, avrà molto spazio in questo film, e dunque il suo salario sarà cambiato rispetto a quello della pellicola precedente, dove ha ottenuto 1,5 milioni + eventuali bonus. Quindi è probabile che nel terzo capitolo Law, che nei piani iniziali aveva un ruolo che si poteva mettere allo stesso livello di quello del collega Depp, abbia percepito anche lui a 10 milioni, o forse poco meno.