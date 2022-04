Animali Fantastici 3, il gesto di Warner: proiezione speciale per degenti a Roma e Milano

In occasione dell'uscita di Animali Fantastici I segreti di Silente, Warner Bros. ha annunciato una serie di proiezioni speciali per i degenti di Roma e Milano appassionati del Wizarding World di Harry Potter creato da JK Rowling.

Nello specifico, grazie al sostegno che Warner Bros. Entertainment Italia da sempre offre a Medicinema Italia, Animali Fantastici – I segreti di Silenti, la nuova avventura del Wizarding World al cinema da oggi mercoledì 13 aprile, offrirà ai degenti e ai loro familiari uno speciale augurio di Buona Pasqua dal 14 aprile negli ospedali Niguarda a Milano e Gemelli a Roma, regalando quel senso di sollievo e distrazione che sono la missione primaria di Medicinema:

“Utilizziamo il cinema a scopo terapeutico. Attraverso questa nuova magica avventura regaleremo loro una pausa di serenità, trasportandoli in un'avvincente storia dove lo straordinario diventa normale" ha dichiarato l'associazione in un comunicato. Nel film il professor Albus Silente (Jude Law) deve affrontare il mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), che è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald.

