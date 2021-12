Animali Fantastici 3, fan divisi tra Mads Mikkelsen e Johnny Depp dopo il teaser

Il trailer integrale del terzo capitolo della serie prequel arriverà lunedì e ci fornirà probabilmente maggiori elementi di valutazione, dato che per adesso il confronto Depp/Mikkelsen non è fattibile. L’attore danese infatti compare in una scena di un secondo , fuori contesto, che non ci permette di valutare nemmeno il suo aspetto nei panni del malvagio mago. Quando Depp è stato sostituito con Mikkelsen i fan dell’interprete di Jack Sparrow si sono fatti sentire continuando a sostenerlo e scagliandosi contro la Warner Bros. per la decisione presa. Mads Mikkelsen dal canto suo ha costruito la sua carriera a Hollywood sull'essere un eccellente villain, ma ha comunque dovuto affrontare molte critiche dopo essere stato scelto come il nuovo Grindelwald. Per lui, chiaramente, si tratta di lavoro ma per i fan di Depp questa è una vera ingiustizia. Questo teaser ha già scatenato i commenti sui social del pubblico, come potete vedere nei tweet in calce alla notizia, c’è chi approva Mikkelsen e c’è chi rivorrebbe indietro Depp. L'interesse per il franchise negli ultimi hanno sta già iniziando a diminuire dopo i primi due film tutt’altro che di successo e questo terzo capitolo in uscita dopo quattro anni dal precedente, teaser trailer di Animali fantastici: I segreti di Silente riuscirà a risollevare l’intera saga prequel? Lo scopriremo quando il film arriverà al cinema il prossimo 13 aprile 2022.

I still Miss Johnny deep, but still eager to see how mike will portray grindelwald. — Arjun Loveable (@ArjunLoveablee) December 10, 2021

Not charismatic at all. Johnny Depp is my Grindelwald. https://t.co/1yiT130E3e — Dee 🏴‍☠️☠️ (@deenalovemuse) December 10, 2021

Much better casting choice than Johnny Depp. Never liked Depp playing Grindelwald. https://t.co/LEyKVRrM3c — Matthew Espinosa (@MattSE0486) December 10, 2021

Mads looking cool af as Grindelwald. — Daredevil (@DonEsQue) December 10, 2021

The one and only Grindelwald

No one should dare stand where he stood.#JusticeForJohnnyDepp #FantasticBeasts #SecretsofDumbledore pic.twitter.com/GhokNoVTcw — Champ Christof (@champchristof) December 10, 2021

How is Grindelwald supposed to look .i thought you would all complain if he had Johnny's exact look. So I'm fine with him looking like this — Sophie Cooper (@LeskeSophie) December 10, 2021