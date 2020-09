Animali Fantastici 3, Eddie Redmayne:'Viviamo un nuovo tipo di normalità'

I fan di Animali Fantastici 3 hanno dovuto sopportare gli alti e bassi della produzione del secondo sequel della saga creata da J.K. Rowling, anche in seguito all'interruzione causata dalla pandemia di COVID-19 che ha bloccato i lavori cinematografici di tutto il mondo. Ora che i lavori sono ripresi, Eddie Redmayne ha espresso il suo pensiero.

Intervistato da CinemaBlend durante la promozione di Il processo ai Chicago 7, Eddie Redmayne ha approfondito il discorso riguardo le nuove regole imposte sui set:"È interessante perché abbiamo iniziato a girare. La lavorazione è completamente diversa, sono già due settimane ed è un nuovo tipo di normalità. Tamponi frequenti, mascherine. Non sapevo, in effetti, se le mascherine avrebbero messo in discussione la creatività. Forse è stato un po' ignorante da parte mia ma ho pensato che, essendo esseri umani, occorresse l'interazione per far scoccare la scintilla, no? La cosa rassicurante è che si tratta semplicemente di una lavorazione diversa, tutti stanno dando il massimo ed è brillante come sempre".



A luglio Warner Bros. aveva annunciato che avrebbe applicato rigidi protocolli per mantenere al sicuro cast e troupe durante la produzione. Proprio grazie a questi protocolli è stato possibile scoprire la positività di Robert Pattinson al COVID-19, che ha dovuto far chiudere i battenti temporaneamente alla produzione del film di Matt Reeves.

Si spera che ciò non accada anche sul set di Animali Fantastici 3. Per quanto riguarda la trama, Dan Fogler ha avanzato un'ipotesi su Jacob.

Animali Fantastici 3 dovrebbe uscire nei cinema il 12 novembre 2021.