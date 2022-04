Animali Fantastici 3, debutto da 6 milioni di dollari negli Stati Uniti

Debutto da 6 milioni di dollari per Animali Fantastici - I Segreti di Silente nella serata delle proiezioni in anteprima negli Stati Uniti: secondo le stime, il terzo film del franchise fantasy ambientato nel magico mondo di Harry Potter, potrebbe raggiungere i 50 milioni di incassi nel primo fine settimana in sala.

Un dato promettente se preso singolarmente, ma che rivela una tiepida accoglienza se confrontato con i precedenti film: a novembre 2018 Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald aveva incassato oltre 9 milioni alle anteprime, per poi raggiungere i 62 milioni nel primo weekend in sala e infine un incasso complessivo di 154 milioni di dollari negli USA e 654 a livello globale. Ottenne un miglior risultato anche il film del 2016 Animali Fantastici e dove trovarli, che incassò 8,75 milioni in anteprima e oltre 74 milioni nel primo fine settimana.

Il risultato al box office inciderà decisamente sul futuro della saga: sembra infatti che Warner Bros sia in attesa dei risultati al botteghino, in base ai quali deciderà se dare il via o meno a nuove produzioni del franchise. E' ancora presto dunque per sapere se ci sarà Animali Fantastici 4, del quale al momento non esiste ancora una sceneggiatura.

Dopo una produzione sfortunata e segnata da imprevisti, come la sostituzione in corsa di Johnny Depp con Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald, non ci resta che attendere per scoprire se Animali Fantastici 3 riuscirà almeno a superare la soglia dei 50 milioni di dollari nel mercato domestico nel primo fine settimana.