Animali Fantastici 3, Dan Fogler su Jacob:'Per lui sarà un mix dei primi due film'

Dopo aver visto il nuovo trailer di Animali Fantastici - I segreti di Silente, Dan Fogler ha parlato di alcuni aspetti legati al suo personaggio nella saga, Jacob Kowalski, e di come vivrà questo terzo capitolo dopo quanto visto in Animali Fantastici e dove trovarli e I crimini di Grindelwald. Ecco le parole di Fogler.

"Bene, nel primo, ero nel 75% del film... Insomma, avevo un sacco da fare. Nel secondo film, sono fuggito da un Erumpent, e ho vissuto una fuga d'amore, il che è fantastico, ma questo terzo [film] mescola tutto quanto" ha dichiarato Fogler a The Hashtag Show.



Una buona notizia per i fan? Difficile stabilirlo ora, però è indubbio che il rapporto tra Queenie e Jacob nel primo film abbia influenzato positivamente il giudizio dei fan mentre nel secondo tutto si è fatto più drammatico e contorto, con un calo di apprezzamento da parte del pubblico. Se non l'avete ancora visto ecco il nuovo trailer di I segreti di Silente.



Dan Fogler ha proseguito:"Posso dirvi cos'hanno detto registi, produttori e tutte le persone coinvolte, che è la chimica, la formula funziona, ed è il film preferito fra i tre di alcuni di loro. [...] Per me, anche se alcune persone non sono d'accordo, ci sono tutte le ragioni per sperare che I segreti di Silente sia buono e riporti il franchise a grandi numeri al box-office, con recensioni più positive. Dovremo aspettare e vedere. Un paio di trailer sono ben lontani da un film completo di più ore. Il film uscirà il 15 aprile, quindi tenete le bacchette pronte".



Qualche giorno fa si è parlato di un possibile slittamento di I segreti di Silente al cinema, secondo diversi rumor.